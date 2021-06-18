Дело Дудя о пропаганде наркотиков вернули в полицию

Зюзинский суд Москвы решил не рассматривать дело об административном правонарушении о пропаганде наркотиков в отношении журналиста Юрия Дудя и вернул его в полицию.

В суде заявили, что было вынесено определение «о возвращении протокола об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»), который был составлен в отношении Дудя, в орган, который его составил, то есть в полицию», передает ТАСС.

Напомним, в интервью Дудя нашли пропаганду наркотиков, это подтвердила судебная экспертиза.

О проверке интервью Дудя на предмет пропаганды наркотиков сообщали в ГУ МВД Москвы, там отмечали, что обращение по этому поводу поступило от руководства Лиги безопасного интернета.