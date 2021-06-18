 

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан ввели в Ленобласти

18.06.2021, 14:18, Новости дня
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Правительство Ленинградской области опубликовало постановление, согласно которому к сентябрю среди ряда категорий жителей региона должна быть проведена вакцинация против коронавируса.

«Руководителям государственных и муниципальных учреждений, индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли и транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, обеспечить в срок до 1 сентября 2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 у не менее 80% работников, сотрудников с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19», – говорится в документе, передает ТАСС.

Ранее в пятницу власти Башкирии ввели ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса: теперь приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях можно только после вакцинации или с отрицательным тестом на коронавирус.

В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.  



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