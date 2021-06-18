Марка Hyundai объявила цены на семиместный кроссовер Hyundai Creta

Известный бренд Hyundai сообщил стоимость нового семиместного кроссовера Hyundai Alcazar.

Данный экземпляр представляет собой удлиненную модификацию популярного паркетника Creta. Автомобиль пока будет доступен исключительно на индийском рынке, где цена модели достигает 1,63 млн рупий. По внешнему виду автомобиль имеет увеличенный задний свес, а также растянутую колесную базу. Под капотом применили 2-литровый бензиновый двигатель на 159 л.с. Также появится версия с дизельным агрегатом на 115 л.с. Во всех комплектациях задействовали передний привод.

Кроме того, для рынка Индии предусмотрены версии с 6-7-местным салоном. В максимальной комплектации применили цифровую приборную панель, увеличенный дисплей мультимедийной системы, а также беспроводную зарядку.