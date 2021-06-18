 

В смартфонах Samsung Galaxy S21 обнаружились серьезные проблемы

18.06.2021, 14:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владельцы флагманских смартфонов Galaxy S21, выпущенных корейской компанией Samsung, начали жаловаться на проблемы с новыми гаджетами. Так, у многих возникают непонятные задержки в работе камер. Кроме того, аппараты перегреваются.

По словам экспертов, неисправности обнаруживаются в тех версиях «Самсунгов», которые созданы на базе процессоров Exynos 2100. Производитель уже признал наличие проблемы и даже назвал ее причину.

По словам представителей компании Samsung, виновна во всем ошибка в программном обеспечении. Сейчас специалисты заняты ее устранением. Таким образом, владельцам проблемных смартфонов нужно лишь дождаться очередного обновления прошивки. Напомним, что в РФ эти смартфоны продают по цене от 69 тыс. руб. и выше.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / На должность мэра Киева зарегистрировали 20 кандидатов

14.09 / В семи областях Украины назначили новых прокуроров

07.07 / Boeing из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Симферополе

14.01 / У отставного военного украли Орден Мужества и икону в Москве

17.09 / Путин поручил провести проверку в сфере обращения с отходами

25.07 / ЛНР подверглась обстрелу в преддверии усиления контроля за прекращением огня

19.10 / Продажи новых автомобилей в Европе в сентябре увеличились на 3,1%

16.10 / На ремонте крыши только одного дома воруют полмиллиона гривен – Кучеренко

07.05 / За сутки от коронавируса в Украине привили 38 тыс. человек – Степанов

07.08 / Эксперт назвал атаку США на TikTok способным убить интернет прецедентом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика