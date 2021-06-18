В смартфонах Samsung Galaxy S21 обнаружились серьезные проблемы

Владельцы флагманских смартфонов Galaxy S21, выпущенных корейской компанией Samsung, начали жаловаться на проблемы с новыми гаджетами. Так, у многих возникают непонятные задержки в работе камер. Кроме того, аппараты перегреваются.

По словам экспертов, неисправности обнаруживаются в тех версиях «Самсунгов», которые созданы на базе процессоров Exynos 2100. Производитель уже признал наличие проблемы и даже назвал ее причину.

По словам представителей компании Samsung, виновна во всем ошибка в программном обеспечении. Сейчас специалисты заняты ее устранением. Таким образом, владельцам проблемных смартфонов нужно лишь дождаться очередного обновления прошивки. Напомним, что в РФ эти смартфоны продают по цене от 69 тыс. руб. и выше.