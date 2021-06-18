 

Ученым удалось восстановить микробиом новорожденных сразу после кесарева сечения

18.06.2021, 14:11, Разное
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Науке известно, что микробиом детей, которые родились естественным путем, сильно отличается от новорожденных, появившихся на свет с помощью кесарева сечения. Ученым, представляющим Ратгерский университет, удалось доказать, что восстановление баланса вполне возможно.
На протяжении первого года жизни исследователи наблюдали за 177 новорожденными из четырех стран мира. Из них 98 появились на свет естественным путем. Посредством кесарева сечения родились 79 младенцев, а 30 из них протерли после операции марлей, пропитанной вагинальными выделениями роженицы.

После проведения лабораторных исследований стало ясно, что микрофлора этих 30 новорожденных была близка к той, которая свойственна малышам, рожденным естественным путем. При этом, в день родов микробиомы влагалища матери были аналогичны микробиотам других частей тела. Это означает, что с помощью влагалищных жидкостей рожениц тело детей «колонизируют» полезные бактерии.

Источник: medikforum.ru



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