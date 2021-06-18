Биологи связали старение с дефицитом белка в крови

Американские и китайские биологи связали старение с дефицитом белка ADORA2B в крови. Оказывается, этот фактор приводит к ухудшению когнитивных способностей, а вместе с ним и к преждевременным возрастным изменениям.

Группа зарубежных исследователей изучила на грызунах, что при недостаточном количестве белка ADORA2B в крови (в условиях кислородного голодания) у них ухудшались слух и память, а ещё развивались серьёзные воспаления в головном мозге. Стоит отметить, всё это ускоряло процесс старения, то есть, между существенным уменьшением аденозинового рецептора A2B и изнашиванием мозга обнаружена прямая взаимосвязь.

Ведущие авторы научного проекта резюмировали, что антивозрастной белок ADORA2B при необходимости регулирует естественное поступление кислорода в мозг. К слову, необходимо провести ещё ряд дополнительных исследований, чтобы понять, можно ли, используя медицинские препараты, активирующие рецептор A2B, снизить когнитивные функции, тем самым продлить молодость.

Источник: ria.ru