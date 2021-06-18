Дети исполнили рэп-композицию в честь дня рождения Максима Галкина

Дети ведущего Максима Галкина по случаю его 45-летия зачитали рэп. Они исполнили композицию для звездного отца во дворе дома. Трогательным видео супруга Аллы Пугачевой поделился в социальной сети Instagram.

Гарри и Лиза необычно поздравили Максима Галкина с юбилеем. Они заявили, что отец является для них умным, верным, сильным мужчиной, примером для подражания. Дети хотят вырасти таким же, как и ведущий. На ролике за кадром слышен голос Аллы Пугачевой. Она выбежала из дома в шортах и призвала именинника не снимать ее. После этого звездная семья появилась перед подписчиками уже в полном составе.

Сегодня Максима Галкина уже успели поздравить многие друзья и коллеги по цеху. Это сделали Наташа Королева, Анна Семенович, Игорь Николаев, Денис Клявер, Светлана Лобода, Светална Бондарчук, Эвелина Бледанс и другие.