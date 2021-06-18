 

В Нацполиции Украины назвали число уголовных производств, в которых потерпевшими являются журналисты

18.06.2021, 14:08, Новости дня
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“В целом за 2020–2021 годы начато 306 уголовных производств (214 – в прошлом году и 92 – в этом) по статьям, которые касаются угроз, насилия, умышленного препятствования, посягательства на жизнь журналистов. Из них 23 мы направили в суд”, – сказал он.

Замглавы Нацполиции также прокомментировал уголовное производство, которое касается журналиста программы “Схемы” Михаила Ткача. В августе 2020 года журналист сообщил, что обнаружил признаки прослушки в своей квартире. По заявлению Ткача полиция Киева открыла уголовное производство.

“Никаких технических средств снятия информации выявлено не было. Кроме того, специалисты, которых мы опрашивали, говорят, что это отверстие не характерно для установления такого рода средств. Затем журналист выдвинул другую версию, что это отверстие, вероятно, было сделано, чтобы пустить туда какое-то вещество. Назначена строительно-техническая экспертиза, чтобы понять, каким образом это отверстие появилось”, – объяснил Цуцкиридзе.

Он также рассказал, что полиция предлагала охрану на время проведения следствия и Ткачу, и главному редактору “Цензор.НЕТ” Юрию Бутусову (он жаловался на угрозы со стороны экс-нардепа Евгения Мураева), но “оба отказались”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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