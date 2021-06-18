Германия ослабляет ограничения на въезд для украинцев, вакцинированных от COVID-19 – посольство

Ограничения немецкая сторона смягчит с 25 июня.

“Полностью вакцинированные лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью. Начиная с 21 июня можно подавать заявления на получение необходимых для намеченной цели поездки виз как в посольстве, так и в визовом центре Visametric”, – говорится в сообщении.

При этом право въезда получат только те граждане, которые привились одной из четырех вакцин: Pfizer, Moderna, AstraZeneca либо Johnson&Johnson. Со дня последней прививки должно пройти не менее 14 дней

“Перечень вакцин планируется также расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартами, как только будут завершены необходимые тестирования”, – добавили в посольстве.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

18 марта лидеры ЕС приняли решение о временном закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса.

Еврокомиссия 3 мая 2021 года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая 2021 года согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщается на сайте ЕС. Система официально заработает с 1 июля, хотя некоторые страны запустили ее раньше.

Сертификат имеет вид QR-кода с цифровой подписью для защиты от подделки. Однако пограничники и другие проверяющие будут принимать и распечатанные версии, несмотря на название “цифровой сертификат”.

Страны ЕС будут пускать только тех туристов, которые привиты одной из одобренных в Евросоюзе вакцин. Сейчас это препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

В Украине прививают препаратами AstraZeneca (Covishield и SKBio), Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech (CoronaVac). ВОЗ внесла вакцину CoronaVac в список рекомендованных для экстренного использования. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уверял, что завершившие вакцинацию препаратом CoronaVac получат международный сертификат о вакцинации.

14 июня Совет Евросоюза обновил рекомендации о свободном передвижении, согласно которым полностью вакцинированные граждане смогут путешествовать по ЕС.

В настоящее время чуть более четверти взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от коронавируса.

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