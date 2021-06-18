 

Зеленский посетил церемонию прощания с Чапкисом. Видео

18.06.2021, 14:08, Новости дня
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Зеленский прибыл на церемонию с букетом, который оставил рядом с другими цветами, а затем подошел к гробу, чтобы почтить память артиста молчанием. После этого Зеленский отошел в сторону.

Президент Зеленський приїхав на прощання із хореографом Григорієм Чапкісом pic.twitter.com/M6B3cyHcgt

— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ * (@suspilne_news) June 18, 2021

Контекст:

Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни. По словам проживающего в США сына хореографа Грега Чапкиса, причиной смерти стал преклонный возраст артиста.

Зеленский после смерти артиста опубликовал пост, в котором том числе назвал Чапкиса человеком, с которого сам хотел брать пример. Сын Чапкиса в ответ на публикацию заявил, что будет продолжать дело отца вместе со своими сыновьями .

Чапкиса похоронят на Байковом кладбище.

В последнее время Чапкис болел. В декабре 2020 года хореограф был несколько раз госпитализирован с двусторонней пневмонией. В феврале Чапкис находился в реанимации Киевской городской клинической больницы №6. Его сын попросил тогда молиться за здоровье хореографа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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