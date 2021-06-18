Аслунд: На встрече Байдена и Путина не обсуждался “Северный поток – 2”. Это плохо для Украины и всей Европы

“Главное, что президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин поговорили друг с другом и очертили красные линии. Байден очень хорошо вел процесс. Например, была договоренность, что Путин приедет на встречу первым, чтобы не было ситуации, когда Байдену пришлось бы ждать российского президента. Поскольку мы знаем, что Путин обычно безобразничает и сильно опаздывает на встречи. Была договоренность, чтобы не было совместного ужина или обеда, или других ненужных дружественных жестов. Просто деловой разговор между двумя противниками”, – отметил собеседник.

Плохим знаком, по его мнению, является то, что на встрече не стали обсуждать строительство газопровода “Северный поток – 2”.

“Я ничего не увидел по “Северному потоку – 2”. Это плохо, на мой взгляд. Плохо для Украины и всей Европы. Этот газопровод поддерживает коррупцию в Евросоюзе. Единственный человек получающий пользу от “Северного потока – 2″, – Путин. Мы знаем что Госдеп США был против строительства, и что Совет безопасности в Вашингтоне не хотел санкций против него. Это разница взглядов внутри администрации. Считается, что отношения с Германией, которая заинтересована в строительстве трубопровода, важнее давления на РФ. Но это неправильная позиция”, – сказал Аслунд.

Тем не менее он полагает, что серьезного вреда для политики США эта встреча не принесла.

“Я был достаточно скептически настроен относительно полезности встречи. Но не вижу серьезного вреда от нее. Нет и прагматических шагов вперед. Президенты договорились, что будет дискуссия о стратегических делах, по кибербезопасности, о возвращении американского посла в Москву. Это нормально. Надо только, чтобы Россия прекратила противодействовать этому. Остается большой вопрос, что будет с американским посольством. Раньше там работали 1200 человек, а сейчас разрешили вернуть с 1 августа только 120 человек и среди них 30 охранников. Это маленький практический вопрос. Но главное, что Байден ничего не отдал Путину и сказал много важного на своей пресс-конференции”, – подчеркнул Аслунд.

Он отметил, что Путин будет использовать встречу как аргумент для своей внутренней политики.

“Для Путина были важны две вещи. Первая, – что встреча состоялась. Это очень весомо для его внутренней политики. Он показал, что он важный человек в мире. Второе – слова Байдена о том, что Россия – великая держава. Это будет работать на внутреннюю политику в РФ. Вреда от этого мало. Путин сказал, что в разговоре обсуждали Украину в НАТО. В этом нет ничего нового, он много раз говорил, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для него. Но хорошо, что Байден на это затронул. Он ясно дал понять, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины”, – резюмировал Аслунд.

Контекст:

16 июня Байден в Женеве провел первую встречу с Путиным в качестве главы Белого дома. По итогам встречи оба лидера провели отдельные пресс-конференции.

Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человека, территориальную целостность и суверенитет Украины, кибербезопасность, гуманитарную ситуацию в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак. Президент США убежден, что Путин не хочет холодной войны.

Российский лидер сказал, что страны договорились вернуть послов в столицы РФ и США. Он назвал переговоры конструктивными и заявил о “промелькнувших зарницах доверия”.

Госдепартамент Соединенных Штатов во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном, его первым заместителем Венди Шерманом и заместителем по политическим делам Викторией Нуланд рекомендовали ввести санкциипротив “Северного потока – 2”. Президент Байден и помощники в Совете национальной безопасности, не согласились с этим. Они сочли, что такой шаг приведет к ухудшению отношений с ключевым союзником США – Германией.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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