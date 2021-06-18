Актер Игорь Костолевский госпитализирован с пневмонией

Издание “СтарХит” добавляет, что в ближайшее время актера протестируют на коронавирусную инфекцию, а пока Костолевский остается в клинике под наблюдением специалистов.

Контекст:

Игорь Костолевский родился 10 сентября 1948 года в семье руководителя Всесоюзного объединения “Экспортлес” Министерства внешней торговли СССР Матвея Костолевского и Витты Костолевской.

На третьем курсе бросил Московский инженерно-строительный институт и поступил в ГИТИС – Российский институт театрального искусства – на курс режиссера и педагога Андрея Гончарова.

Костолевский известен по ролям в фильмах “Звезда пленительного счастья”, “Безымянная звезда”, “Тегеран-43”, “Законный брак”, “Гараж” и многих других. В 1995 году получил звание народного артиста Российской Федерации.

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