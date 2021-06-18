 

Актер Игорь Костолевский госпитализирован с пневмонией

18.06.2021, 14:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Издание “СтарХит” добавляет, что в ближайшее время актера протестируют на коронавирусную инфекцию, а пока Костолевский остается в клинике под наблюдением специалистов.

Контекст:

Игорь Костолевский родился 10 сентября 1948 года в семье руководителя Всесоюзного объединения “Экспортлес” Министерства внешней торговли СССР Матвея Костолевского и Витты Костолевской.

На третьем курсе бросил Московский инженерно-строительный институт и поступил в ГИТИС – Российский институт театрального искусства – на курс режиссера и педагога Андрея Гончарова.

Костолевский известен по ролям в фильмах “Звезда пленительного счастья”, “Безымянная звезда”, “Тегеран-43”, “Законный брак”, “Гараж” и многих других. В 1995 году получил звание народного артиста Российской Федерации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.01 / Швец: Поддержка Зеленского украинцами падает неспеша. Превращение волшебного президента в тыкву – небыстрая история, даже когда всем понятен ее конец

14.12 / Журналисты пришли домой к сотруднику ФСБ, которого они подозревают в отравлении Навального

22.05 / Мнения: До компромиссов с Россией Америка не доросла

23.12 / Le Figaro – брексит и коронавирус превращаются во взрывной коктейль для британской экономики

03.09 / Шмыгаль объяснил, почему Кабмин не рассмотрел проект указа Зеленского о назначении его отцу пожизненной стипендии

11.01 / Лондон опустеет из-за пандемии – молодые британцы перебираются за город

14.09 / Звезда “Дневников вампира” стала матерью во второй раз

26.03 / Суд арестовал руководителя попавшей под лавину в Хибинах тургруппы

16.09 / Марина Порошенко может возглавить список “Европейской солидарности” на выборах в Киевсовет – СМИ

28.06 / СМИ: На границе РФ и европейских стран обнаружено радиоактивное пятно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика