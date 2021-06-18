 

СТРАНА – украинские депутаты снова подрались в Раде

18.06.2021, 14:06, Новости дня
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Украинские депутаты снова подрались во время заседания Верховной рады. Как пишет «СТРАНА», это произошло после того, как депутат из партии Зеленского «Слуга народа», глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что эпоха бедности в стране закончится, «когда расстреляют» партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Во время заседания Верховной рады прямо около трибуны произошла драка. Как пишет «СТРАНА», это случилось после того, как депутат из партии Зеленского «Слуга народа», глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что эпоха бедности закончится, «когда расстреляют ОПЗЖ».

После данных слов к трибуне вышла фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь». На защиту Потураева выдвинулись «слуги». Сперва была словесная перепалка, но она переросла в драку.

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков объявил перерыв. После этого Потураев извинился с трибуны за свои слова.

При этом депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что его однопартийцы, которые являются членами комитета гуманитарной политики, не будут принимать участие в заседаниях комитета пока его главой будет Никита Потураев.



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