 

«Взрослые вернулись» – ведущий CNN об итогах саммита в Женеве

18.06.2021, 14:06, Новости дня
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Саммит президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина в Женеве оказался «очень успешным» для обоих лидеров и ознаменовал возвращение к «нормальной взрослой внешней политике», считает ведущий CNN Фарид Закария. По его словам, хотя такие прилагательные как «профессиональная и вежливая», применённые по отношению к встрече и могут показаться скучноватыми, именно они и являются залогом стратегической стабильности во всём мире.

Президент Байден едет домой в Вашингтон после окончания исторического саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Байден заявил, что в ходе трёхчасовой встречи он добился того, ради чего туда ехал, в то время как доказательства успеха дадут о себе знать несколько позже. Давайте обсудим эту тему с Фаридом Закарией, ведущим программы Fareed Zakaria GPS. Он выходит с нами на связь. Фарид, добрый вечер, рад вас видеть. Итак, что вы думаете по поводу саммита? Как он прошёл для Байдена и Путина?

ФАРИД ЗАКАРИЯ, ведущий CNN: Думаю, это был очень успешный саммит, успешный для обоих лидеров. Но ведь этого, в конце концов, ты и ждёшь от подобных взрослых переговоров, взрослой внешней политики. Я бы сказал, что основная тема этой встречи — взрослые вернулись. Мы ведём серьёзное обсуждение со страной, с которой у нас множество разногласий. Это было профессионально, вежливо. Ну знаете, все эти эпитеты, которые звучат скучно, но именно они помогают сохранять стабильность, мир и процветание в мире. Именно таким образом мы пытаемся строить предсказуемые стабильные отношения между наиболее могущественными странами мира.

Мне кажется, что люди очень часто используют слово «саммит», которое воскрешает воспоминания о саммитах времён холодной войны, когда на повестке дня стояли крупные договоры о контроле над вооружениями или же значительные договорённости по урегулированию напряжённости. В этом смысле это не совсем саммит. Поэтому многие могут удивлённо спросить: «В чём же тогда его смысл?» Это скорее была двусторонняя встреча лидеров двух мощных мировых держав. И эта встреча прошла хорошо, сторонам удалось добиться взаимопонимания.

Всё это, разумеется, происходило на фоне последней встречи — о которой вы уже говорили. Те переговоры окончились тотальным фиаско, чем-то за гранью добра и зла — выражусь так, чтобы не ругаться в прямом эфире. Но всё это уже в прошлом. У нас сложилась нормальная великодержавная дипломатия между Соединёнными Штатами и Россией. И это просто отлично.

Да, как вы уже сказали, я поймал себя на мысли, что я не сидел и не твердил: «О, боже! О, боже! Что он творит?!» Я спокойно занимался своими делами, посматривая, что там происходит по телевизору — как оно и должно быть при обычных обстоятельствах.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 17 июня 2021 года.



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