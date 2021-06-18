 

Выпускной бал в Кремле отменили из-за коронвируса

18.06.2021, 14:00, Разное
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В Москве отменили традиционный всероссийский выпускной бал, который должен был пройти в Государственном Кремлёвском дворце. Причиной такого решения властей стало ухудшение эпидемиологической обстановки в столице.

Напомним, что за минувшие сутки в Москве было выявлено 9056 новых случаев заражения коронваирусной инфекцией COVID-19. Это стало рекордным значением за всё время пандемии. В результате в городе были ужесточены меры безопасности, а для ряда работников была введена обязательная вакцинация, сообщает RT.



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