 

Порошенко подал в суд на Гордона из-за обвинений в сговоре с Путиным

18.06.2021, 14:00, Разное
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Адвокат Илья Новиков, представляющий интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко, обратился в один из судов города Киева с исковым заявлением, ответчиком по которому признан журналист Дмитрий Гордон. Об этом сообщается в официальном фейсбук-аккаунте оппозиционной партии Европейская Солидарность, которую возглавляет Петр Порошенко.

Бывший украинский президент считает заявление Гордона недостоверной информацией и намерен опровергнуть его слова в судебном порядке. Речь идет об обвинении Петра Порошенко в некоторых тайных договоренностях с российским лидером Владимиром Путиным. Якобы в 2014 году действующий президент приказал украинской армии покинуть без боя город Мариуполь. Об этом журналист заявил в эфире политического ток-шоу.

Теперь Порошенко намерен судиться с Гордоном, чтобы признать его слова клеветой. Адвокат Илья Новиков подчеркнул, что его доверитель не намерен требовать извинений в эфире того же телеканала, где была озвучена, с его слов, сложная информация, потому что они уже не спасут ситуацию. Более того, сторона истца не предъявила к ответчику требований компенсации морального вреда.

Подчеркивается, что Дмитрий Гордон, несмотря на критику различных экспертов, отказался забирать слова обратно и извиниться “за ложь”. Однако журналист заявил о готовности явиться в суд.



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