Мнение: Изменения
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Вчера было заявлено о фактическом провале испытаний перспективной немецкой вакцины CureVac. Причина – вакцина перестала соответствовать изменениям, произошедшим с вирусом за время ее создания. После второго промежуточного этапа испытаний ее эффективность составила всего 47 процентов.
Возможно, что у немецких вакциноделов руки кривые. Всяко бывает. Но скорее всего, речь идет именно о стремительной изменчивости вируса, а потому вакцины, созданные на базе первых его штаммов, перестают соответствовать сегодняшнему дню.
На этом фоне уверенные заявления о том, что нынешние вакцины безопасны и эффективны, дополнительно вызывают сомнения. Но этих сомнений нет у властей – колоть, колоть и колоть. А сомневающихся объявлять врагами нации.
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Источник: Эль Мюрид
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