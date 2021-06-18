Японки назвали популярные способы мести своим мужьям, на которых затаили обиду

Японцы отличаются особой философией, поэтому у них и свои способы мести. Например, жена-японка сможет отомстить мужу настолько изысканным методом, что он будет крайне удивлен и в то же время озадачен. То есть мужчина гарантированно все поймет и обязательно задумается над своим поведением.

Ланч-бокс для девочек

Один мужчина поссорился со своей женой из-за кошки. Ссора была пустяковой, однако парень наговорил много лишнего, и жена не захотела оставлять его без наказания. На следующий день, придя на работу, супруг обнаружил не привычную коробку с обедом, а ланч-бокс с изображением куколок из детского мультфильма.

Поскольку мужчины-коллеги обедают на работе вместе, мужу пришлось прятать коробку под столом. Эта оригинальная месть немного позабавила мужа, и вечером они вместе с женой от души посмеялись.

Послание жены

В другом случае жена также собрала мужу ланч-бокс (это входит в обязанности жены-японки). Когда мужчина открыл коробку для завтрака, он обнаружил, что на верхнем слое из риса красовалось написанное водорослями нори слово «идиот».

Нет информации, чем это закончилось, но наверняка парень понял, что был вчера не прав.

Взболтанное пиво

Распространенным способом отомстить мужу у японок является подать ему взболтанное пиво. Когда он обольется пенным напитком и испортит опрятный вид своей одежды, ему будет более понятно, что с женой нужно себя вести крайне аккуратно. Не стоит ее злить, поскольку получается себе же хуже.

Одежда наизнанку

Согласитесь с тем, что далеко не все мужчины могут быть благодарными жене за заботу. Эта проблема актуальна и для японских жен. Один представитель сильного пола настолько умалял заслуги жены в домашнем хозяйстве, что считал стирку совершенно ненавязчивой работой. По сути, так оно и есть. Однако стоит отметить, что загрузить белье в машинку – это значит все-таки потратить немного времени. Необходимо отсортировать, а затем вывернуть белье, что не составляет труда, но все равно является работой. Мужчина же не удосуживался даже сложить свои грязные вещи в бельевую корзину. В следующий раз жена все собрала, постирала, а затем вывернула наизнанку. Тогда муж понял, что все-таки какая-то работа женой проделана (он потратил время на то, чтобы выворачивать свои вещи, хотя привык одеваться за несколько секунд).

Атака холодной водой

В Японии горячая вода подается по желанию. То есть ее необходимо включать, причем панель управления находится не в ванной, а в другом помещении. Очень часто этим пользуются обиженные японские жены. Если они недовольны поведением своих мужей, они просто перекрывают им горячую воду именно в тот момент, когда мужья обнаженные находятся под душем.

Трусы стыда

Некоторые представительницы прекрасного пола, которые подозревают своих мужей в изменах или стараются предотвратить эту ситуацию, выкладывают для переодевания оригинальные трусы. Выйдя после душа, мужчина замечает на трусах надпись: «Неверность запрещена». Стоит сказать, что выкладывание одежды для мужа также входит в обязанности японской жены, поэтому мужчины всегда вынуждены надевать то, что им подготовлено.

Месть, пока муж спит

Некоторые японки пользуются очень оригинальными способами мести. Когда муж спит, они пишут ему на лице слова, которые хотят донести (или даже оскорбления). Конечно же, используют при этом маркер или ручку, чернила которой относительно легко смываются, но секрет заключается в следующем. Муж может так торопиться на работу, что не успеет умыться или посмотреть на себя в зеркало. Вот и получается, что он выходит на улицу с надписью, которая его как-то характеризует (по мнению супруги).

Вот такими изобретательными являются японки, которые в качестве мести используют юмор. Для их мужей эти способы являются эффективными, поскольку мужчины также обладают чувством юмора и понимают, чего от них хотят.