 

Оазис нежности и гармонии: какие детали подчеркнут «женский» интерьер помещения

18.06.2021, 13:34, Разное
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С древних времен женщина являлась хранительницей домашнего очага, потому любовь к оформлению дома у нее заложена буквально в крови. Представительницы прекрасной половины человечества достаточно серьезно относятся к окружающей их обстановке. Женщина более тонко ценят эстетику и уют, чем мужчины.

Конечно же, среди сильного пола тоже есть великие и талантливые дизайнеры интерьеров, но мужчина в этой сфере больше опирается именно на разум. Женщина же руководствуется ощущениями и чувствами. Скорее всего поэтому “берлога” холостяка не всегда уютна, а квартира девушки, как правило, наполнена теплом.

Нежные оттенки интерьера

Во-первых, стоит отметить, что женщины предпочитают оформление помещения в будуарных цветах. К ним относятся нежные оттенки бежевого, голубого, розового, малинового, оливкового, бордового. По своей натуре женщины тяготеют к будуарной палитре. И это не удивляет, так как выбранные цвета мягкие, нежные и романтичные. Как говорят психологи, они символизируют молодость, любовь и нежность.

Чувственный декор

Вторым отличием женского интерьера жилища от мужского считается присутствие мелких деталей. Они придают не только уют, но и функциональность помещению. Кстати, холостяцкую квартиру отличить от женской можно легко – по декоративным элементам и полезным деталям. Они бывают самые разные.

К особенно женским деталям относятся: манекены, зеркала причудливой формы, туалетные столики. Самое интересное, что сейчас становятся популярными интерьерные платья, которые как бы случайно висят на дверцах шкафа.

Картины и фотографии

Этими декоративными элементами можно сделать комфортным и уютным даже самое угрюмое помещение. Во время переезда в другое жилище женщина забирает с собой любимые картины. Мужчины же делают так очень редко. Кроме того, в женском интерьере будут присутствовать фотографии, как источник теплых воспоминаний.

Освещение и подсвечники

Замечено, мужчинам хватает только основного верхнего источника света, женщинам же важны дополнительные точки освещения – бра, торшеры, небольшие настольные лампы. Обязательно в женском интерьере присутствуют свечи, которые придают особое романтическое настроение.

Текстиль

Подушки, покрывала, гардины, скатерти, салфетки также являются важным средством самовыражения женщины в интерьере. Такие вещи выбираются с особым трепетом.

Смелые решения

Обратите внимание, что женский интерьер не обязательно должен быть выполнен только в зефирных оттенках. Многие современные особы предпочитают индустриальный стиль, который подчеркивает независимость и дерзкий характер творческой личности.

Однако и здесь вы можете увидеть женский характер в теплых тонах, гармоничности дизайна и функциональности. Фактуры отделки и мебели более мягкие. Вряд ли нежная и воздушная девушка выберет полуразрушенную кирпичную стену для оформления спальни, тогда как мужчина предпочтет именно такую отделку.

Давайте сделаем выводы из всего вышесказанного. Женскому интерьеру присущи уют, комфорт и функциональность. Но самое основное отличие состоит в том, что женщина в оформление своего жилища вкладывает душу, чтобы детали вдохновляли и радовали.



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