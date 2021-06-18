Мы его нашли!

Браконьером, выложившим надпись «Чукотка 2021» трупами полутора сотен птиц, оказался депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко.





Александр Крамаренко. Фото: maggorduma.ru

Всего через четыре часа после выхода номера с обложкой «Новая» объявляет сезон охоты на браконьеров» читатель прислал нам по электронной почте фамилию, имя, отчество и должность браконьера: «Депутат Магаданской городской думы Крамаренко Александр Викторович».

Сразу же выздоровел и оказался в зоне доступа сотрудник пресс-службы МВД по Чукотскому АО Евгений Смышляев. Правда, давать официальный комментарий от МВД ему запретили: «Мы всегда согласовываем такие решения с Москвой. Если что-то местное, простое, мы сами разбираемся. А [когда] такие громкие дела, я всегда звоню и советуюсь. Москва запретила выдавать прессе какую-либо информацию. Хотя местное МВД уже определило, кто это, но это важный человек, он из Магадана».

Назвать Ф.И.О. браконьера в полиции отказались, но косвенно подтвердили, что наш читатель определил человека на фото верно. Несмотря на устный отказ пресс-секретаря УМВД выдавать информацию, мы направили в ведомство официальный запрос.

Пирамида из убитых птиц. Еще одно фото с Крамаренко. Фото: соцсети

«Важный человек» Александр Крамаренко оказался не только депутатом от «Единой России», но и владельцем четырех квартир, земельного участка, пятнадцати нежилых помещений, двух Lexus и одного Land Cruiser. Все эти блага, вероятно, принесли ему пять фирм в сфере оказания транспортных услуг, в которых он является директором и совладельцем.

Нам удалось связаться с Александром Крамаренко по телефону:

«Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп. Они же расследуют, у них и спрашивайте», —

заявил он, вероятно, имея в виду полицейских. На прямой вопрос, он ли на фотографии, ответил: «Нет, не я!» И бросил трубку. В течение ближайших четырех часов еще три читателя из разных регионов страны предоставили нам информацию о том, что на фото действительно он.

Один из читателей передал фотографии, выложенные самим Александром Крамаренко в Telegram-канале про охоту, где он также позирует на фоне трупов птиц и гораздо лучше видно его лицо. После скандала в СМИ эти фото были удалены из соцсетей, но сохранились у нашего читателя. Зато видео, где Александру охотничья лайка подает гуся, осталось. Оно выложено 10 мая 2021 года. При этом сезон охоты на водоплавающую дичь в Чукотском АО открылся с 15 мая.

Крамаренко скидывает фотографии и видео с охоты в чат. Фото: соцсети

У редакции также есть информация, что на борту чартерного рейса из Магадана, который приземлился в аэропорту Анадыря 26 или 27 апреля, почти за три недели до начала охотничьего сезона, могли быть и другие депутаты городской и областной думы Магадана, коллеги Крамаренко по партии «Единая Россия». Сейчас мы проверяем эту информацию.

Редакции уже известно, что в 2019 году Крамаренко летал на Чукотку с пред­седателем Магаданской областной думы и бывшим мэром Магадана Сергеем Абрамовым, зампредом областной думы Игорем Донцовым, членом облизбиркома Русланом Кастоевым и кандидатом в производственные охотинспектора Алексеем Гамзюком. По совпадению, они прилетели в Анадырь как раз к началу сезона охоты.

В дополнение к вознаграждению, которое получит от «Новой» читатель, первым предоставивший нам информацию, один из наших соучастников попросил добавить 10 000 рублей — от него лично.

Анастасия Егорова

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