Власти Крыма запросят помощь федерального центра

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18.06.2021, 13:20, Новости дня
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Власти Крыма обратятся к федеральному руководству за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«После того, как будет определен размер ущерба докладываюсь лично главе государства. Будем просить, скорее всего, финансовой помощи», – сказал Аксенов, передает ТАСС.

Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей и затопила Ялту. В городе введен режим ЧС, прекращена подача воды, началась эвакуация жителей. Также власти Ялты обратились за помощью в эвакуации к Черноморскому флоту.

Днем ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу.

Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.



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