 

СБУ признала солиста группы «Земляне» угрозой нацбезопасности

18.06.2021, 13:20, Новости дня
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Министерство культуры и информполитики Украины по представлению службы безопасности Украины (СБУ) внесло российского музыканта Сергея Скачкова в число лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

«Обновить список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, дополнив его лицом Скачков Сергей Ростиславович», – цитирует ТАСС текст документа, подписанного главой минкультуры Украины Александром Ткаченко.

Что стало причиной попадания фронтмена группы «Земляне», в украинский черный список, не указывается. Однако украинские СМИ пишут, что «Земляне» в 2014 году выступали в Крыму во время референдума, а два года спустя давали концерты на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Согласно информации, сейчас в этом списке находится 200 фамилий.

65-летний советский и российский музыкант Сергей Скачков известен как лидер популярной в СССР рок-группы «Земляне», которая была создана студентами Ленинградского радиополитехникума в 1969 году. Коллектив известен своими хитами «Трава у дома», «Каскадеры», «Земля в иллюминаторе».

Накануне рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) подал в суд на СБУ в Окружной административный суд Киева за рекомендацию минкультуры страны включить его в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.



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