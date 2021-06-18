 

Власти Саакашвили незаконно прослушивали нынешнего премьера Грузии

18.06.2021, 13:20, Новости дня
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Телефон нынешнего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в 2011-2012 годах, во время пребывания у власти экс-президента, ныне – главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, «незаконно прослушивался», сообщил представитель генпрокуратуры Грузии Амиран Гулуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Также, по его словам, в тот период осуществлялась незаконная прослушка телефонов сына основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили – Беры и нынешнего начальника руководителя специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе.

Генпрокуратура начала расследование на этот счет после того, как оппозиционная телекомпания «Пирвели» в марте обнародовала некоторые записи как компромат против главы правительства.

По словам Амирана Гулуашвили, значительная часть обнародованных записей, как свидетельствует экспертиза, сфабрикована, а телекомпания отказалась сотрудничать со следствием.

Записи выдавались телекомпанией как недавние, в них Бера Иванишвили и Ираклий Гарибашвили, а также Анзор Чубинидзе якобы обсуждают, как наказать противников семьи основателей «Грузинской мечты».

Прослушка была начата властями Саакашвили после того, как Иванишвили решил осенью 2011 года заняться политической деятельностью. В 2012 году он выиграл выборы в парламент и стал председателем правительства. отправив в оппозицию Саакашвили и его «Единое национальное движение».



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