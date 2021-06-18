 

Седан Volkswagen Lamando готовится сменить поколение

18.06.2021, 13:18, Новости дня
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Выход в продажу нового седана Volkswagen Lamando впервые состоялся в 2014 году.

Вместе с тем производитель подготовил очередное обновление, которое будет существенно отличаться от предшественника. Модель Volkswagen Lamando получит безрамочные двери и увеличенный объем кузова. По шпионским снимкам можно рассмотреть автомобиль, который своим видом походит на современные купе. Производитель не раскрывает линейку моторов, но есть предположение, что под капотом установят 1,4-литровый двигатель с отдачей 131 и 150 л.с.

Пока не раскрывается и стоимость нового седана, тогда как актуальная генерация Volkswagen Lamando доступна от 149,9 тысяч юаней. В компании не называют и приблизительные сроки выхода седана в свободную продажу.



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