Обнародованы снимки электрокара BYD Dolphin

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18.06.2021, 13:18, Новости дня
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Появились сведения об обновленном электрокаре под названием BYD EA1 Haitun.

Приобрести данную модель на китайском рынке станет возможным по цене от 1,7 миллиона рублей в местной валюте. Автомобиль получил модернизированный логотип в решетке радиатора. Новинка BYD EA1 Haitun изначально была показана на автосалоне в Шанхае в качестве прототипа, однако серийное исполнение практически ничем не отличается.

В салоне установлена цифровая приборная панель, 10-дюймовый экран мультимедийного комплекса, а также применили изогнутую центральную консоль. Мощность электрической установки достигает 95 л.с. Предельная скорость равна 150 км в час, а запас хода равен 400 километров. Продажи в Китае начнут уже в следующем месяце.



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