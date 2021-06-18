Обнародованы снимки электрокара BYD Dolphin

Появились сведения об обновленном электрокаре под названием BYD EA1 Haitun.

Приобрести данную модель на китайском рынке станет возможным по цене от 1,7 миллиона рублей в местной валюте. Автомобиль получил модернизированный логотип в решетке радиатора. Новинка BYD EA1 Haitun изначально была показана на автосалоне в Шанхае в качестве прототипа, однако серийное исполнение практически ничем не отличается.

В салоне установлена цифровая приборная панель, 10-дюймовый экран мультимедийного комплекса, а также применили изогнутую центральную консоль. Мощность электрической установки достигает 95 л.с. Предельная скорость равна 150 км в час, а запас хода равен 400 километров. Продажи в Китае начнут уже в следующем месяце.