Мнение: Прощание с мандатом

Вот-вот уже Путин подпишет Указ об объявлении выборов в ГД – буквально на днях, скорее всего – еще до конца недели. Увы, очень похоже, что перфоманс “Сапожник идет в Думу” с блеском (или с треском?) проваливается, не начавшись. Не могу ни в чем винить ЖЖ – эта площадка дала мне всё, что могла, и не ее вина, что “мощность” у ЖЖ явно недостаточная. Читателей своих тем более ни в чем не виню – люди помогали как могли, но, увы, даже жалких 500 тыс. рублей для “старта” не набирается и близко (честно говоря, за все время не набралось и трети необходимой минимальной (!) суммы).

Напрашивается реакция по типу моего любимого героя барона Мюнхаузена: “Ну, если лишний день весны никому не нужен…” Или в нашем случае – “если борьба с коронабесием на государственном уровне никому не нужна…” Но я не буду принимать поспешных решений. Что ж – не получилось с наскока – начнем играть “вдолгую”, готовиться к будущим баталиям. Блог сохраняем, “ядро” сторонников собираем.

Тем более, что по всем приметам коронабесие – это надолго. Скажем, прививочная истерия очевидным образом поутихнет сразу, как только появится некий штамм вируса, невосприимчивый к нынешним вакцинам (а то, что появление такого штамма – дело ближайших месяцев, если не недель, никто и не скрывает).

Так что “зима будет долгой”. Ни сдаваться, ни смиряться нет смысла – они “достанут” в любом случае.

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