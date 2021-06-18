 

Каждый пятый водитель в РФ задумывается о покупуке электромобиля

18.06.2021, 13:12, Разное
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В РФ каждый пятый водитель задумывается над тем, чтобы купить электрокар. Потенциальных клиентов привлекает экономия топлива, внешний вид и экологичность данных транспортных средств.
Результаты опроса показали, что 20% автомобилистов в РФ посещают мысли о приобретении электрокара. Исследование проводил сервис SuperJob, в нем приняли участие 1600 человек из различных регионов страны. Мужчины больше проявляют интерес к электрокарам, нежели женщины. В целом по мере увеличения доходов люди задумываются о смене автомобиля. Если говорить о возрасте, то такие мысли посещают россиян от 25 до 34 лет.

В некоторых регионах РФ для владельцев электрокаров предусмотрены определенные льготы. Например, в Москве и Петербурге при покупке таких машин клиенты освобождаются от транспортного налога. К тому же в больших городах у водителей экологичных авто есть право на бесплатную парковку.

Минэкономразвития в течение десяти лет намерено потратить свыше 400 млрд рублей на развитие электротранспорта. Предполагается, что уже через два года в РФ будет работать 20 тысяч специальных зарядных станций. Через шесть лет их количество должно достигнуть 150 тысяч.

Источник: www.autonews.ru



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