Каждый пятый водитель в РФ задумывается о покупуке электромобиля

В РФ каждый пятый водитель задумывается над тем, чтобы купить электрокар. Потенциальных клиентов привлекает экономия топлива, внешний вид и экологичность данных транспортных средств.

Результаты опроса показали, что 20% автомобилистов в РФ посещают мысли о приобретении электрокара. Исследование проводил сервис SuperJob, в нем приняли участие 1600 человек из различных регионов страны. Мужчины больше проявляют интерес к электрокарам, нежели женщины. В целом по мере увеличения доходов люди задумываются о смене автомобиля. Если говорить о возрасте, то такие мысли посещают россиян от 25 до 34 лет.

В некоторых регионах РФ для владельцев электрокаров предусмотрены определенные льготы. Например, в Москве и Петербурге при покупке таких машин клиенты освобождаются от транспортного налога. К тому же в больших городах у водителей экологичных авто есть право на бесплатную парковку.

Минэкономразвития в течение десяти лет намерено потратить свыше 400 млрд рублей на развитие электротранспорта. Предполагается, что уже через два года в РФ будет работать 20 тысяч специальных зарядных станций. Через шесть лет их количество должно достигнуть 150 тысяч.

Источник: www.autonews.ru