Невестка Валерии хочет через два года родить еще одного ребенка

Лиана Шульгина, невестка Валерии, в своем микроблоге Instagram часто общается с подписчиками посредством ответов на вопросы. Недавно она призналась, что хочет через два года еще раз познать радость материнства, чтобы разница между детьми была три года.

Останавливаться на одном малыше Лиана и Арсений Шульгин не намерены. Этот вопрос пара поднимет спустя пару лет, чтобы дочь Селин уже немного подросла и стала более самостоятельной. По мнению невестки Валерии, три года для детей – это идеальная разница.

Также у Лианы Шульгиной спросили по поводу того, как она нашла няню для своей дочери. Она ответила, что обратилась за помощью в проверенное агентство. Кроме этого, супруга Арсения Шульгина призналась, что у них в доме установлены камеры. Ничего сверхъестественного она в этом не видит, так как это безопасность не только Селин, но и няни. Кроме этого, когда молодая мать сама остается с ребенком дома, она тоже не выключает камеры наблюдения.

Сын Валерии женился на своей избраннице летом прошлого года, а в первый день 2021 года на свет появилась их дочь. Знаменитые родители пока не показывают лицо Селин, однако на одном из видео Арсений Шульгин случайно показал, как выглядит его маленькая наследница.

Источник: www.wmj.ru