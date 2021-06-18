 

В Сети появилась первая информация об экране и цене Xiaomi Mi Mix 4

18.06.2021, 13:12, Разное
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В Сети появилась первая информация о некоторых особенностях грядущей новинки от Xiaomi. Mi Mix 4, которая получит технологически актуальный экран и интересную цену. Ее представят во второй половине года.
В интернете опубликовали первые данные относительно грядущего нового флагмана от корпорации Xiaomi. Mi Mix 4, который выйдет уже во второй половине года и получит актуальные технологии. В первую очередь, это высококачественная дисплейная панель. Она не будет выполнена по технологии 2K, что объясняется наличием подэкранной камеры. При этом его разрешение будет выше уровня 1080р.

Мощность и продуктивность аппарату придаст однокристальная мобильная платформа Snapdragon 888+. Самый актуальный на сегодняшний день процессор дополняет в комплексе флагманских параметров защита по стандарту IP68, наличие стереодинамики и модуль NFC для бесконтактной оплаты.

Кроме того, эксперты утверждают, что будущий флагман уже сертифицирован по стандарту 3C. Согласно этим сведениям, девайс оборудуют парой аккумуляторов, каждый из которых имеет объем в 2430 мА•ч. Батарею оснастят поддержкой беспроводной и проводной быстрых зарядок соответственно на 70 и 12 Ватт.

Первым Xiaomi Mi Mix 4 получит и новую, тринадцатую модификацию фирменной прошивкой MIUI. Она, как обещают в руководстве китайской корпорации, избавит от существующих в предыдущих интерфейсах проблем, а также обновит функционально использующийся софт.

Источник: www.ixbt.com



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