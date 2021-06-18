 

Украина внесла в черный список лидера группы “Земляне”

18.06.2021, 13:10, Новости дня
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Скачкова внесли в список по представлению Службы безопасности Украины. На данный момент в этом перечне находится 200 человек.

Группа “Земляне” известна кавер-версией песни “Трава у дома”, ставшей в 2009 году официальным гимном российской космонавтики. 

Скачков активно одобряет российскую военную агрессию против Украины, заявлял на концертах “Крым всегда был русским, русским и останется”, неоднократно посещал аннексированный Россией полуостров. Группа “Земляне” выступала в Крыму во время незаконного “референдума” о присоединении к России в 2014 году, а в 2016 году выступала в оккупированном Донецке.

Контекст:

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. Последний раз список обновлялся 28 мая. С 2015 года из него исключили четыре человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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