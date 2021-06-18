 

Повышение цены газа в годовом тарифе “Нафтогазу” не предвидится – Шмыгаль

18.06.2021, 13:10, Новости дня
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Шмыгаль отметил, что у “Нафтогаза” более 1 млн потребителей, которые получают газ по цене годового тарифа. При этом параллельно есть биржевые торги, где ежемесячно устанавливается индикативная цена, добавил глава Кабмина.

“Месячным продуктом “Нафтогаза” ни один гражданин не пользуется… Поэтому в течение года, начиная с 1 июня, все частные потребители “Нафтогаза”, в том числе и те, которые присоединяются сейчас, получают газ по цене 7,96 грн за кубометр”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, на мировом и на украинском рынке газа наблюдаются значительные колебания цен. Так в июне индикативная цена газа составляет более 11 грн за 1 м³. Но это не значит, что его стоимость в августе, сентябре не может снизиться, а украинцы – получать газ по более низкой цене в месячном тарифе, подчеркнул глава правительства.

Контекст:

Как сообщали 17 июня в НАК “Нафтогаз України”, на начало месяца в среднем цены на газ в Европе достигали 25,9 евро/МВт-ч, что более $270 за 1 тыс. м³. “Это обусловлено колебаниями цен на энергорынке из-за того, что РФ искусственно ограничивает поставки газа с целью создания давления для завершения строительства газопровода “Северный поток – 2”, – отмечали в компании.

В то же время в НАК подчеркнули, что газ для населения не подорожает: от рыночных колебаний защищает годовая фиксированная цена.    

Специализированный сайт “ГазПравда” пишет, что годовой фиксированный тариф ГК “Нафтогаз України” составляет 7,96 грн за м³. Годовые цены остальных компаний колеблются от 7,8 грн до 13,50 грн за кубометр. В июле большинство компаний обещают презентовать свои сезонные и альтернативные летние продукты – в том числе с равными помесячными оплатами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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