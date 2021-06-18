 

За рубеж пытались продать секретную информацию о военном кораблестроении Украины – СБУ

18.06.2021, 13:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Разоблачены злоумышленники, которые пытались продать представителям одной из азиатских стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. Сведения с ограниченным доступом были оценены в $2 млн. Установлено, что к противоправной деятельности причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий”, – говорится в сообщении.

Задержание произошло “во время передачи $250 тыс. за часть оборонных сведений”. До этого сотрудники СБУ задокументировали “получение нескольких авансов от иностранцев”.

“Во время обысков по месту жительства участников незаконной сделки изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении […] по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины”, – объяснили в ведомстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.12 / Зеленский назначил Резниченко главой Днепропетровской ОГА

29.05 / Комитет Рады рекомендовал парламентариям отменить выдачу бумажных паспортов

14.08 / Появились подробности дела блогера Пыжа

28.10 / Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана

09.02 / “Лидочка моя такая сильная”. После смерти отца Каменских обнародовала фото матери

23.08 / США решили вывести войска с территории военной базы под Багдадом из-за обстрелов

15.10 / Директор интерната рассказал о нижегородском стрелке

10.01 / Меркель предрекла Германии «самые сложные» недели из-за COVID-19

15.03 / В США эксперты составили рейтинг автомобильных брендов по индексу обслуживания клиентов

08.10 / Союзники по НАТО наблюдают за выборами в США в условиях напряженности в отношениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика