За рубеж пытались продать секретную информацию о военном кораблестроении Украины – СБУ

“Разоблачены злоумышленники, которые пытались продать представителям одной из азиатских стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. Сведения с ограниченным доступом были оценены в $2 млн. Установлено, что к противоправной деятельности причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий”, – говорится в сообщении.

Задержание произошло “во время передачи $250 тыс. за часть оборонных сведений”. До этого сотрудники СБУ задокументировали “получение нескольких авансов от иностранцев”.

“Во время обысков по месту жительства участников незаконной сделки изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении […] по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины”, – объяснили в ведомстве.

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