В Рф потребовали наказать украинских болельщиков за песню о Путине

“Руководство УЕФА должно на это реагировать. Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости”, – сказал Свищев.

Контекст:

17 июня в ходе матча Евро 2020 Украина – Северная Македония украинские болельщики повторили известную песню о президенте РФ Владимире Путине “Путин – х…йло”.

Впервые речевку “Путин – х…йло” болельщики харьковского “Металлиста” исполнили 30 марта 2014 года во время шествия перед матчем против донецкого “Шахтера”.

На Евро 2020 этот хит о Путине болельщики исполнили перед первым матчем сборной 13 июня в Амстердаме. В первом туре Евро 2020 сборная Украины по футболу проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Сборная Украины в напряженном матче 17 июня переиграла команду Северной Македонии (счет 2:1). Благодаря победе над македонцами команда Андрея Шевченко сохранила шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы. Для этого сборной Украины необходимо переиграть сборную Австрии 21 июня.

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