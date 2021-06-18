 

В Рф потребовали наказать украинских болельщиков за песню о Путине

18.06.2021, 13:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Руководство УЕФА должно на это реагировать. Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости”, – сказал Свищев.

Контекст:

17 июня в ходе матча Евро 2020 Украина – Северная Македония украинские болельщики повторили известную песню о президенте РФ Владимире Путине “Путин – х…йло”.

Впервые речевку “Путин – х…йло” болельщики харьковского “Металлиста” исполнили 30 марта 2014 года во время шествия перед матчем против донецкого “Шахтера”. 

На Евро 2020 этот хит о Путине болельщики исполнили перед первым матчем сборной 13 июня в Амстердаме. В первом туре Евро 2020 сборная Украины по футболу проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Сборная Украины в напряженном матче 17 июня переиграла команду Северной Македонии (счет 2:1). Благодаря победе над македонцами команда Андрея Шевченко сохранила шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы. Для этого сборной Украины необходимо переиграть сборную Австрии 21 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.10 / Школы ДНР ушли на трехнедельные каникулы из-за коронавируса

07.11 / Чрезмерное вмешательство НКРЭКУ стало ключевой проблемой для рынка электроэнергии – глава экспертного совета Минэнерго

31.08 / ПФР рассказал о дополнительной единовременной выплате пенсионерам

22.03 / Разумков о митинге под ОП: Институты нужно уважать и не вымещать недовольство на стенах – стены сдачи не дают

30.11 / Ведущей российского канала РБК запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

30.04 / Самолет рейса Тюмень – Сочи вынужденно сел в Самаре из-за пассажира

07.11 / Сборная РФ по хоккею обыграла по буллитам шведов в Кубке Карьяла

06.12 / Названа возможная причина пожара на рынке в Ростове-на-Дону

29.01 / Флагманские видеокарты NVIDIA и AMD подорожают

04.10 / У одной из сестер Семеренко обнаружили COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика