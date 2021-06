“У меня была цель и я понимала, что хочу добиться ее”. Каменских рассказала, как реагировала на предложения заняться интимом за деньги

“Я сама добилась всего. Мне ни за что не стыдно. Всегда в кругах что-нибудь рассказывают – слухи, сплетни. Так вот я никогда не была объектом, потому что все сделала сама и не за что зацепиться”, – подчеркнула Каменских.

По словам певицы, когда она только начинала выступать в составе группы “Потап и Настя”, богатые мужчины предлагали ей интим за деньги. Каменских призналась, что в таких случаях обращалась за помощью к Потапу, с которым тогда выступала дуэтом, а сейчас он является ее мужем.

“Мне это не нравилось. У меня было такое, что побила чувака розами с шипами. У меня была своя цель и я понимала, что хочу добиться ее самостоятельно”, – рассказала она.

Каменских отметила, что сейчас работает отдельно от Потапа – у нее есть своя команда.

“У меня своя компания, которая называется Nice to see you company”, – резюмировала певица.

ВИДЕО

Контекст:

С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта “Потап и Настя”.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.

