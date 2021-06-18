Маас про встречу Путина и Байдена – рад, что она вообще состоялась

Встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве носила позитивный характер, рассказал в интервью ZDF глава МИД Германии Хайко Маас. На фоне того, что происходило последние месяцы, хорошо уже то, что она вообще состоялась, отметил дипломат. Он надеется, что этот саммит послужит примером для «нормандской четвёрки» в преодолении замороженного конфликта на Украине.

Путин, Байден и Европа. Обо всём этом мы поговорим с министром иностранных дел Германии. Добрый вечер, господин Маас.

ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: Здравствуйте. госпожа Сломка.

Как Вы, будучи, скажем так, заинтересованным наблюдателем, восприняли сегодняшнюю встречу и как её оцениваете?

ХАЙКО МААС: Для начала я рад, что она вообще состоялась. Учитывая то, что происходило последние недели и месяцы, это не было чем-то само собой разумеющимся. Судя по всему, что мы видели и слышали — в том числе и здесь от американцев — это был позитивный разговор. Удалось обсудить большое количество пунктов, например, разоружение, а также многие другие конфликты. Я думаю, оба понимают, что для того, чтобы справиться с большими вызовами, перед которыми мы сегодня стоим — глобальное потепление, глобализация, развитие цифровых технологий, кибератаки — необходимо прилагать международные усилия, а для этого нам нужна РФ и Соединённые штаты.

Посмотрим на то, как вообще дошло дело до этой встречи. Путин подвёл свои войска к украинской границе, после чего президент США предложил поговорить. Получается, очко в пользу Москвы, не так ли?

ХАЙКО МААС: Нельзя сказать, что на это не последовало никакой реакции. До этого Джо Байден чётко сказал, что хочет прочертить красные линии. И они также обсудили ситуации на Украине. И договорились о том, что нужно продолжать переговоры, которые Германия и Франция ведут вместе с Россией и Украиной. Мы как раз выясняем, смогут ли министры иностранных дел этих стран вскоре встретиться, чтобы продолжить эти переговоры. Так что в этом плане саммит оказал на ситуацию положительное влияние.

Но давайте будем честны, этот так называемый нормандский формат, занимающийся урегулированием российско-украинского конфликта, мало что дал. Замороженный конфликт продолжается. Американцы не участвуют в переговорах. Не стоит ожидать решения в обозримом будущем, не так ли?

ХАЙКО МААС: Всё верно, в обозримом будущем решения ожидать не стоит. Стоит признать, долгое время царило затишье. Напряжённость в отношениях Украины и РФ постоянно росла. Поэтому нам и в этом формате стоит взять пример с Байдена и Путина, сесть вместе за стол и обсудить, как можно урегулировать этот конфликт по крайней мере в среднесрочной или долгосрочной перспективах.

Дата выхода в эфир 16 июня 2021 года.