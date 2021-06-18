Песков назвал причину всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве

Основными причинами рекордного всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве стали “тотальный нигилизм” и низкий уровень вакцинации. Такое мнение выразил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт RT.

Песков призвал россиян не забывать о коварстве самой инфекции, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Стоит отметить, что прежде ситуацию аналогичным образом оценила главный санитарный врач России Анна Попова, сообщает Ura.ru.