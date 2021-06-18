 

Россиян предупредили об опасности поджигания тополиного пуха

18.06.2021, 13:02, Разное
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За последние дни многие регионы России буквально завалило тополиным пухом. Это стало кошмаром для аллергиков с одной стороны и поводом для веселья и забав – с другой, ведь “летний снег” легко воспламеняется и красиво горит.

Однако российские пожарные предупреждают, что игры с пухом и огнём могут закончиться плачевно. В отличие от травы пух всегда сухой и сбивается в кучки, из-за чего пламя быстро распространяется и может за мгновение добраться до легковоспламеняющихся материалов, что может привести к пожару. Они напомнили, что за поджигание пуха может грозить административная или даже уголовная ответственность, если от огня пострадают люди или их имущество, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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