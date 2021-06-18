 

Мнение: Популярные разъяснения

18.06.2021, 12:52, Разное
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После встречи с Байденом Путину предстоит пообщаться в офлайне с Эрдоганом. Делить мир с Байденом не вышло, теперь будут делить бывшую российскую зону интересов.

Эрдоган ко встрече готов как никто – во время азербайджанского визита подписана декларация в Шуше, и готовится заявление о создании на территории Азербайджана полноценной военной базы Турции. Что фактически обнуляет "победу" Путина в Карабахе – вряд ли у кого есть сомнения, что российские "миротворцы" по истечении пятилетнего срока покинут Карабах. И хорошо, если им дадут там пробыть все оговоренные пять лет.

База Турции в Азербайджане – это еще один нож в спину. Почти привычная процедура. Но есть и нюанс – пока Путин упрекал НАТО в движении на восток из Европы, НАТО в лице Турции уже закрепляется на юге. И мало того – Эрдоган совершенно не намерен фиксировать свое движение, на повестке дня – поход в Среднюю Азию. Откуда Россию тоже попросят. Вежливо или не очень, даже не важно. Важно, что Россия откатывается все дальше назад по историческим векторам.

Стоит отметить, что в случае реализации (гипотетической, но все более реальной) идеи Великого Турана (да еще и в совокупности с движением Китая по строительству своего Шелкового пути) нынешняя территория России буквально распадается на три не очень крупных анклава – Европейскую территорию, огрызок Сибири и немножечко Дальнего Востока. Между собой они будут связаны исключительно по доброй воле наших партнеров. Строго формально на границы России никто покушаться не будет, но связность территории будет по факту разрушена. При этом единственное относительно безопасным направлением в военном отношении станет Арктика – но и то, если это позволят США. Любопытно, но наиболее вероятная конфигурация будущей остаточной России очень близка к той РСФСР, которая подписывала Союзный договор в 22 году.

Гениальный геополитик оставляет после себя обескровленную и усохшую страну с перспективой будущего распада. Внезапно выясняется, что бесконечно разворовывать страну не получается – всего лишь за одно поколение ее высосали до состояния сморщенного сухофрукта.

Теперь же Путину предстоят встречи, на которых ему популярно и на доступном его Альцгеймеру уровню пояснят, где именно проходят границы его величия.

Источник: Эль Мюрид



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