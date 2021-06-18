Мнение: Как справиться со звонящими

В последний год то одного моего знакомого надуют телефонные мошенники, то другого. Казалось бы, все люди образованные, технически грамотные, а вот поди ж ты… Проблема набирает масштаб. Когда у вас уводят деньги с карточки, а полиция привычно разводит руками, невольно возникает вопрос — почему государство бездействует? Государство слишком слабое, мошенники сильнее? Или государству безразличны проблемы граждан?

Власть любой страны чувствует себя некомфортно, когда граждане начинают массово задаваться подобными вопросами.

Лобовое решение проблемы, — отловить и примерно наказать мошенников, — не слишком-то выполнимо. Правоохранители работают, накрывая подпольные колл-центры и в России, и на Украине, но до полной победы над звонящими ещё очень далеко. Это значит, что мошенники будут повышать социальное напряжение и дальше.

Умные люди, — а наши правящие круги имеют весьма мощный коллективный разум, — смотрят в таких случаях на опыт других стран. Который показывает, что ответственность за сохранность денег клиентов вполне возможно переложить… на банки. Цитирую «Эксперт»:

https://expert.ru/expert/2021/24/kto-pobedit-afery-zvonarey/

…в прошлом году было совершено 773 тыс. незаконных транзакций, в результате чего жулики похитили у банковских клиентов 9,7 млрд рублей…

…Согласно официальным данным Центробанка, в прошлом году кредитные организации возместили клиентам только 11,3% потерянных средств, или 1,1 млрд рублей. Позиция банкиров такова: в большинстве случаев жертвы телефонных мошенников виноваты сами…

…банки кивают на сотовых операторов, операторы связи говорят, что они просто дают людям звонить друг другу и винить их в развитии телефонного мошенничества — это все равно что предъявлять претензии магазину кухонных принадлежностей в том, что распространяется бытовая поножовщина. Полиция жалуется на невозможность ловить преступников во враждебной Украине, попутно публично критикуя недостаточную эффективность банковских систем защиты. Круг замыкается…

Крайним в этой ситуации оказывается клиент. Армия квалифицированных банковских юристов по принципу «сам виноват» успешно доказывает виновность потерпевших от телефонных афер. Например, одно время распространенной причиной невозврата средств жертвам интернет-мошенничества банками был предлог, что клиент пользуется нелицензионным программным обеспечением на компьютере. А поскольку на подавляющем большинстве частных компьютеров установлен нелегальный софт, это априори делало виновным почти всех пользователей банковских услуг.

Сейчас банки обвиняют клиента чуть ли не в том, что он просто снял трубку и вступил со злоумышленниками в диалог: некоторые жертвы мошенничеств вообще не сообщали по телефону никаких данных, но их все равно обокрали — такими историями переполнены интернет-форумы, где недоумевают, почему банк, например, не отреагировал на ситуацию, когда мошенники вдруг без проблем и без ведома пользователя отвязали от банковского счета телефонный номер клиента, подменили его на поддельный и затем в несколько переводов сняли все имеющиеся на счете деньги? Ведь даже несложный программный алгоритм может распознать в таких действиях подозрение на кражу. Обманутые клиенты также жалуются, что банк часто доказывает их вину за счет невыполнения прописанных банком правил безопасности, которые могут быть очень жесткими (например, о факте мошенничества нужно сообщать строго в течение 24 часов. Для сравнения: в США это 60 суток).

Разорвать замкнутый круг могла бы более жесткая позиции регулятора в отношении банковских учреждений. По такому пути, например, пошли власти США, которые считают, что основные риски, связанные с воровством денег со счетов, должны нести банки. В США действует простое и ясное правило: если клиент не отдал физически свою банковскую карту жуликам и заявил о пропаже денег со счета в течение 60 дней с момента преступления, то вся ответственность за их исчезновение лежит на банке. Похожие правила, например, действуют в Великобритании — здесь клиент может простым способом отменить транзакцию, если понял, что его обманули, и быстро вернуть деньги…

Небольшая ремарка. Хоть «Эксперт» и намекает на обратное, но всё же подпольные колл-центры полиция нахлобучивает в том числе и на Украине. Может быть, конечно, это единичные случаи, и большая часть звонящих чувствует себя на Украине в безопасности, но как минимум про единичные случаи газеты сообщают:

https://ain.ua/2020/08/07/moshennicheskij-call-center-na-300-chelovek/

https://korrespondent.net/ukraine/4363997-v-nykolaeve-razoblachyly-moshennycheskyi-koll-tsentr

Итак, американское решение проблемы — переложить ответственность на банки. Если ввести аналогичный закон в России, то банки будут против, но зато социальное напряжение снизится.

Полагаю, при выборе «кому прищемить хвост» депутаты сбросят с Боливара банкиров и встанут на сторону простых граждан. Мнение электората весьма важно, особенно перед выборами, тогда как банки последние 30 лет ведут себя безответственно, при этом война банков против ЦБ доказала, что мнение банкиров можно игнорировать.

Тут также важен вопрос «кому больнее». Когда у обывателя уводят с карточки три месячных зарплаты, ему очень больно. Когда же банк направляет 3% квартальной выручки на компенсации обманутым, банк всего лишь пропесочивает свою ленивую службу безопасности, и на следующий квартал количество случаев мошенничества падает в 10 раз, до совершенно нечувствительных сумм.

Пока что базовый сценарий я вижу таким. Депутаты попытаются принять закон, согласно которому банки обязаны компенсировать клиентам все убытки от телефонного мошенничества. Банкиры для вида потрепыхаются, попытаются кастрировать закон формальными придирками, но в итоге смирятся с неизбежным. Жизнь в России станет ещё спокойнее и безопаснее, чем сейчас.

Впрочем, как вы понимаете, это всего лишь один из возможных сценариев. Возможно, банкиры окажут такое яростное сопротивление, что заставить их оплачивать свою же беспечность в этом году не получится.