Выбираем купальных для пышных форм: несколько советов для правильной покупки

Женщинам с пышными формами не всегда просто выбрать подходящий купальник. Важно учитывать все особенности фигуры, даже которые кажутся несущественными. На внешний вид влиют принты, цвета и различные детали. Например, одна тонкая лямка способна привлечь внимание к проблемным зонам.

Но есть простые правила, которые помогут полным женщинам выбрать идеальный купальник на лето.

Выбирайте раздельные модели с плавками со средней посадкой

Многие женщины считают, что помогут скрыть бока, живот и складки плавки с высокой посадкой. В действительности высокая посадка не будет выглядет выигрышно на широких бедрах, равно как и маленькие трусики, которые еще больше увеличат пропорции. Лучше всего таким дамам подойдут варианты со средней посадкой, поскольку именно они помогут сбалансировать фигуру. Высокие модели только подчеркнут все проблемные зоны и привлекут к ним ненужное внимание.

Только плотные эластичные материалы, которые держат форму

Даже при покупке купальника правильной формы можно ошибиться в выборе. Такое может произойти, если он изготовлен из материала низкого качества или из слишком тонкого – в этом случае пышная фигура не будет красиво смотреться.

Есть материалы, которые будут сильно растягиваться, но не возвратятся в прежнее состояние. Тогда все недостатки будут выделяться, купальник невозможно будет носить долгое время. Поэтому важно обращать внимание на материал и выбирать плотный и эластичный.

Покупайте модели с вертикальными, диагональными и асимметричными принтами

Чтобы пышная фигура казалась стройнее, нужны вертикальные, диагональные рисунки и вырезы, а также асимметричные принты, которые вытягивают силуэт и визуально уменьшают объемы.

Полным женщинам можно рассмотреть варианты с геометрическим рисунком, повторяющим силуэт песочные часы в области талии. Такая оптическая иллюзия сыграет на руку.

Нет рюшам, оборкам и объемным декоративным элементам

Рюши, оборки и другие объемные детали, которые находятся сейчас на пике популярности, противопоказаны пышным дамам, поэтому от них нужно категорически отказаться. Они способны только увеличить объемы, особенно если будут ярких цветов.

Вырезы на талии способны уравновесить силуэт

Сейчас в тренде различные оригинальные вырезы, которые как раз подойдут женщинам с объемными формами и помогут скорректировать фигуру и спрятать недостатки.

Вырезы создают в области талии акцент в виде четких линий. Можно подобрать модели с вырезами в другой зоне, к которой нужно привлечь внимание, тем самым отвлекая его от проблемных участков, например, в области груди.

При выборе купальника работают те же правила, что и для одежды. Чтобы сделать талию, нужно выбрать вырезы по бокам, контраст и асимметрию. Так советуют стилисты.

Таким образом, выбрать правильный купальник на лето, которые поможет скрыть недостатки, достаточно просто, если придерживаться этих простых советов. Как рекомендуют стилисты, обращать внимание следует не столько на варианты кроя купальника, сколько на особенность материала и декоративные элементы модели.