Омолаживаемся, пока лето: доказано, что солнцезащитный крем действует лучше антивозрастных

Считается, что солнцезащитный крем более эффективен против морщин, чем дорогие антивозрастные средства. По крайней мере, так утверждает новое исследование американского потребительского журнала. Может ли это быть правдой? Об этом – далее в статье.

Вечно молодыми мы все хотели бы оставаться. Или хотя бы чтобы попозже появились первые морщины. А на самом деле лучше всего помогают в этом деле не дорогие специальные кремы, а очень простые солнцезащитные!

Потому что солнечные лучи UVA не только делают кожу загорелой, но также способствуют более быстрому процессу старения кожи. Солнцезащитный крем предотвращает это, поскольку он отфильтровывает лучи UVA.

Вы должны наносить солнцезащитный крем не только в отпуске, но и каждый день, а также когда солнце якобы не светит, то есть в конце дня и в пасмурную погоду, ведь лучи UVA также могут проникать сквозь облака. Кроме того, следует использовать фактор защиты от солнца не менее 30.

Во многие дневные кремы уже включена защита от солнца, но почти все они имеют очень низкий коэффициент. Поэтому в качестве дополнения следует применять солнцезащитный крем. Если он слишком жирный для вас, вы можете перейти на защиту от солнца в виде спрея или геля.

Лучший антивозрастной уход – профилактика

Это лучший способ предотвратить появление морщин, особенно если вы пользуетесь кремом регулярно и в раннем возрасте. Но это только профилактическая мера. Конечно, солнцезащитный крем не может волшебным образом удалить существующие морщины.