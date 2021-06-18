Аглая Тарасова, Ирина Безрукова и другие на премьере фильма “Человек, который продал свою кожу”
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Вечером 17 июня в кинотеатре “Художественный” состояласьпремьера драмы “Человек, который продал свою кожу”. В числе первых посмотреть картину удалось десяткам российсикх звезд, в числе которых были: Дмитрий Дюжев, Аглая Тарасова, Ирина Безрукова, Яна Гладких, Ирина Хакамада, Светлана Камынина, Ирина Чеснокова, Влад Лисовец, Дарья Михалкова, Рената Пиотровски, Ольга Карпуть, Александр Роднянский и другие.
Мировая премьера фильма состоялась еще в сентябре прошлого года, причем во время Венецианского кинофестиваля. Там же исполнитель главной роли Яхья Махайни был отмечен победой в номинации “Лучший актер” в конкурсной программе “Горизонты”. В 2021 году кино значилось в числе номинантов премии “Оскар” в категории “Лучший фильм на иностранном языке”.
Ирина БезруковаИрина ХакамадаДарья Михалкова
Сюжет фильма основан на реальной истории, о которой в 2019 году написало издание The Guardian: Тим Штайнер, сирийский беженец, делает татуировку, созданную бельгийским художником Вимом Дельвуа, во всю спину. Этот же художник продает его кожу немецкому коллекционеру и делает из того живой арт-объект. Тим становится экспонатом в музее, а после смерти мужчины его владелец может снять с него кожу. Помимо Яхьи Махайни в фильме также снялись Моника Беллуччи, Коэн Де Боу, Дея Лиан и другие.
В широкий российский прокат фильм выйдет 24 июня.
Влад ЛисовецСветлана КамынинаДмитрий ДюжевАглая ТарасоваЯна ГладкихОльга Карпуть с дочерью Соней ТёИрина ЧесноковаРената Пиотровски
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