 

Аглая Тарасова, Ирина Безрукова и другие на премьере фильма “Человек, который продал свою кожу”

18.06.2021, 12:31, Разное
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Вечером 17 июня в кинотеатре “Художественный” состояласьпремьера драмы “Человек, который продал свою кожу”. В числе первых посмотреть картину удалось десяткам российсикх звезд, в числе которых были: Дмитрий Дюжев, Аглая Тарасова, Ирина Безрукова, Яна Гладких, Ирина Хакамада, Светлана Камынина, Ирина Чеснокова, Влад Лисовец, Дарья Михалкова, Рената Пиотровски, Ольга Карпуть, Александр Роднянский и другие.

Мировая премьера фильма состоялась еще в сентябре прошлого года, причем во время Венецианского кинофестиваля. Там же исполнитель главной роли Яхья Махайни был отмечен победой в номинации “Лучший актер” в конкурсной программе “Горизонты”. В 2021 году кино значилось в числе номинантов премии “Оскар” в категории “Лучший фильм на иностранном языке”.

Ирина БезруковаИрина ХакамадаДарья Михалкова

Сюжет фильма основан на реальной истории, о которой в 2019 году написало издание The Guardian: Тим Штайнер, сирийский беженец, делает татуировку, созданную бельгийским художником Вимом Дельвуа, во всю спину. Этот же художник продает его кожу немецкому коллекционеру и делает из того живой арт-объект. Тим становится экспонатом в музее, а после смерти мужчины его владелец может снять с него кожу. Помимо Яхьи Махайни в фильме также снялись Моника Беллуччи, Коэн Де Боу, Дея Лиан и другие.

В широкий российский прокат фильм выйдет 24 июня.

Влад ЛисовецСветлана КамынинаДмитрий ДюжевАглая ТарасоваЯна ГладкихОльга Карпуть с дочерью Соней ТёИрина ЧесноковаРената Пиотровски



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