Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой трогательно поздравили отца с днем рождения

Артист эстрады, комик и телеведущий Максим Галкин сегодня отмечает юбилей – ему исполнилось 45 лет. Первыми именинника поздравили самые близкие – жена Алла Пугачева и 8-летние двойняшки Лиза и Гарри. Дети подготовили для папы творческое поздравление и спели ему авторскую версию песни Happy Birthday – специально написанный речитатив. Максим записал трогательный момент на видео и поделился им с подписчиками своего Instagram.

С днем рождения, пап!

В этот день ты родился

Ты, конечно, возмужал,

И конечно, изменился.

Ты вырос достойным и умным,

Верным и сильным.

Мы так рады быть твоими, твоими детьми,

Хотим вырасти такими, такими, как ты.

В этот день, пап, мы хотим пожелать,

Чтоб ты был всегда рядом, всегда у руля

Нашей дружной семьи, нашего дома,

Чтобы ты был здоров, силен и спокоен.

Наша семья – это главное в жизни.

Когда мы вместе, мы самые сильные, – говорится в песне от Лизы и Гарри Галкиных папе.В конце ролика в кадре появилась Алла Пугачева, которая присоединилась к поздравлениям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Лиза и Гарри Галкины Алла Пугачева

Максим Галкин родился в Подмосковье в семье потомственных военных. Его дед по матери Григорий Прагин был инженером-полковником, отец дослужился до генерала-полковника. Мама Максима – Наталья Григорьевна работала в международном научном институте при РАН, кандидат физико-математических наук. Старший брат Максима Дмитрий – в прошлом военный, с 2006 года президент крупной военной-промышленной компании. Галкин получил гуманитарное образование, окончил факультет лингвистики Российского государственного гуманитарного университета. Сценическая карьера Максима началась со студенческого театра МГУ в 1994 году.

Со своей первой и единственной женой Аллой Пугачевой Галкин начал жить в 2005 году, хотя как позже призналась Алла Борисовна, отношения у них начались еще в 2001. Десять лет спустя, 23 декабря 2011 артисты зарегистрировали свои отношения, а на следующий день сыграли свадьбу. А в ноябре 2017 года Галкин и Пугачева обвенчались в Михайло-Архангельском храме села Бушарино Одинцовского района московской области. 18 сентября 2013 супруги стали родителями – суррогатная мать родила им двойню – мальчика назвали Гарри, а девочку Елизаветой. В прошлом году дети Галкина и Пугачевой начали обучение в Первой Московской гимназии. Алла Пугачева и Максим Галкин