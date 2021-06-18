 

Песков объяснил решение Путина отклонить закон о правилах цитирования для СМИ

18.06.2021, 12:22, Новости дня
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Президент Владимир Путин наложил вето на закон об ужесточении правил цитирования в СМИ, поскольку у него возникли вопросы к теме освобождения прессы от ответственности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У президента появились вопросы к некоторым частям этого закона, в частности к частям, где идет речь об освобождении от ответственности, поэтому президент посчитал нужным вернуть этот закон на доработку», – отметил представитель Кремля, уточнив, что документ будет дорабатываться уже осенью, передает ТАСС.

Тем временем член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что нижняя палата парламента после вето президента на закон о правилах цитирования журналистами других СМИ может инициировать другой законопроект с подобной концепцией.

«Сложно сказать (что будет дальше), суть в том, что это касается предвыборного периода, естественно, это будет принято (депутатами), как должное. Вероятно, уже новый состав Думы может вернуться к этой теме. Госдума может инициировать и другой законопроект с подобной концепцией», – сказал Лысаков, добавив, что данный документ концептуально менять нельзя.

По его словам, наложение вето на закон является «проколом в работе Госдумы», крайне редко бывает, что Совет Федерации не согласовывает документ, но еще реже вето накладывает президент. «Оцениваю это со знаком плюс, парламент, по мнению президента, показал поспешность, допустил ошибку. Президент не считает нужным ограничивать прессу, в определенной степени это относится к критике властей», – также отметил депутат, передает РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин наложил вето на закон, по которому журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности.



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