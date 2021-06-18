 

Британские инструкторы начали курс боевой подготовки для украинских военных в Донбассе

18.06.2021, 12:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британские инструкторы миссии Orbital проводят курс индивидуальной боевой подготовки для украинских военнослужащих в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных сил.

Штаб сообщил в Facebook, что «группа британских инструкторов миссии Orbital проводит курс индивидуальной боевой подготовки личного состава отдельной мотопехотной мариупольской бригады на одном из полигонов Донбасса».

«Базовый курс индивидуальной подготовки пехотинцев проходит по нескольким направлениям – огневая подготовка, подготовка сержантского корпуса, подготовка разведывательных подразделений, курс антиснайпинга, тактическая медицина, инженерно-саперное дело», – добавили там.

На стрельбище пехотинцев учат главным принципам прицельной стрельбы из АК. Инструкторы Orbital также делятся базовыми знаниями по инженерно-саперному делу и основам использования ручных металлодетекторов, кроме того, они делятся опытом, как с помощью специального оборудования можно обнаружить точное местонахождение скрытой мины.

Отмечается, что британские инструкторы положительно оценили уровень подготовки украинских пехотинцев и отметили особое желание учиться и делиться боевым опытом.

До этого сообщалось, что главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в ходе визита в Великобританию встретился с начальником британского штаба обороны генералом Николасом Картером и договорился о расширении операции Orbital для украинских военных.

Также стало известно, что Киев отказался выполнять минские соглашения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.12 / Новый кодекс поведения и ограничение права вето — эксперты предложили реформировать НАТО

01.08 / Сотрудники Кагарлыкского отделения полиции остаются на должностях, несмотря на заявление Авакова – адвокат

24.03 / Умные часы Xiaomi Mi Band 6 официально представят 29 марта

10.09 / Гривна продолжает дешеветь по отношению к доллару

28.11 / Законопроекты о КС могут внести в повестку дня Рады на следующей пленарной неделе – Арахамия

06.03 / Полиция применила слезоточивый газ против феминисток в Швейцарии

03.03 / Новые штаммы коронавируса грозят обнулить успехи США в борьбе с COVID-19

30.03 / В компании Samsung уже устанавливают российский софт на смартфоны

02.05 / “Есть дипломатическая игра”. Кулеба рассказал о вероятности присоединения США к Крымской платформе

07.07 / Военный эксперт раскритиковал украинские ракеты «Нептун»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика