Британские инструкторы начали курс боевой подготовки для украинских военных в Донбассе

Британские инструкторы миссии Orbital проводят курс индивидуальной боевой подготовки для украинских военнослужащих в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных сил.

Штаб сообщил в Facebook, что «группа британских инструкторов миссии Orbital проводит курс индивидуальной боевой подготовки личного состава отдельной мотопехотной мариупольской бригады на одном из полигонов Донбасса».

«Базовый курс индивидуальной подготовки пехотинцев проходит по нескольким направлениям – огневая подготовка, подготовка сержантского корпуса, подготовка разведывательных подразделений, курс антиснайпинга, тактическая медицина, инженерно-саперное дело», – добавили там.

На стрельбище пехотинцев учат главным принципам прицельной стрельбы из АК. Инструкторы Orbital также делятся базовыми знаниями по инженерно-саперному делу и основам использования ручных металлодетекторов, кроме того, они делятся опытом, как с помощью специального оборудования можно обнаружить точное местонахождение скрытой мины.

Отмечается, что британские инструкторы положительно оценили уровень подготовки украинских пехотинцев и отметили особое желание учиться и делиться боевым опытом.

До этого сообщалось, что главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в ходе визита в Великобританию встретился с начальником британского штаба обороны генералом Николасом Картером и договорился о расширении операции Orbital для украинских военных.

Также стало известно, что Киев отказался выполнять минские соглашения.