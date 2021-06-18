 

В Кремле назвали причины ухудшения ситуации с COVID

18.06.2021, 12:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ситуация с коронавирусом ухудшилась из-за «тотального нигилизма» граждан и коварства инфекции, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и, кроме того, коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», – перечислил Песков причины ухудшения ситуации с COVID в России.

Тем самым он согласился с мнением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, которая объяснила рост заболеваемости тотальным нигилизмом по отношению к ограничительным мерам. «Согласны абсолютно», – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно получает доклады и по линии правительственного штаба, и по линии руководителей регионов.

о ситуации с распространением коронавируса, которая обострилась в стране в последние недели. «Естественно, это тема для постоянного мониторинга главы государства», – подтвердил Песков.

Отметим, что за минувшие сутки в РФ выявили 17262 новых случая коронавируса. Между тем в Москве решено продлить введенные из-за COVID ограничения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.11 / Жена Хрусталева возмутилась ситуацией вокруг госпитализации телеведущего

17.09 / Мобильный «Кванториум» для сельской местности начал работу в Новосибирской области

06.03 / Рогозин не исключил появление новой версии «Ангары»

07.06 / УЕФА одобрил форму сборной Украины на Евро 2020 с надписью: “Слава Украине”

16.04 / В Моршине проведут эксперимент – хотят вакцинировать от COVID-19 все население

15.12 / В Испании на Рождество детишкам предложили поиграть в коронавирус

20.02 / Антонов предсказал продолжение давления США на Россию при Байдене

10.07 / Фургал доставлен в Басманный суд

05.06 / Арахамия ожидает “тысячи поправок” к законопроекту об олигархах

19.12 / Возможно, астрономы поймали сигнал с экзопланеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика