В Кремле назвали причины ухудшения ситуации с COVID

Ситуация с коронавирусом ухудшилась из-за «тотального нигилизма» граждан и коварства инфекции, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и, кроме того, коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», – перечислил Песков причины ухудшения ситуации с COVID в России.

Тем самым он согласился с мнением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, которая объяснила рост заболеваемости тотальным нигилизмом по отношению к ограничительным мерам. «Согласны абсолютно», – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно получает доклады и по линии правительственного штаба, и по линии руководителей регионов.

о ситуации с распространением коронавируса, которая обострилась в стране в последние недели. «Естественно, это тема для постоянного мониторинга главы государства», – подтвердил Песков.

Отметим, что за минувшие сутки в РФ выявили 17262 новых случая коронавируса. Между тем в Москве решено продлить введенные из-за COVID ограничения.