 

Компания Toyota не планирует отказываться от ДВС

18.06.2021, 12:20, Новости дня
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В руководстве японской компании Toyota прокомментировали возможность отказа от использования двигателей внутреннего сгорания.

Несмотря на то, что многие автопроизводители анонсировали полный переход на электрические силовые агрегаты, японские инженеры продолжат выпускать новую технику с ДВС. По мнению одного из руководителей марки Toyota, полный отказ от бензиновых и дизельных двигателей пока не является выгодной и разумной перспективой, ввиду чего их производство будет продолжено.

Степень электрификации недостаточно развита для того, чтобы радикально переступить через технологии с ДВС, а потому в дальнейшем на рынке продолжат продавать привычные версии автомобилей Toyota.



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