 

SAIC выпустит на рынок новый кроссовер Roewe Whale в сентябре

18.06.2021, 12:20, Новости дня
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Новый кроссовер SAIC Whale должен появиться в продаже на китайском рынке уже к осени.

Эксперты сообщили, что данный экземпляр выступит в качестве прямого конкурента для бюджетного паркетника Renault Arkana. Ранее опубликовали шпионские снимки модели, которая визуально имеет сходства с BMW X4. Достоинством автомобиля называют светодиодную оптику и тонкую полоску, соединяющую фары. Также изменение коснется решетки радиатора уникальной формы.

Предложенный кроссовер SAIC Whale оснащается скрытыми боковыми ручками и увеличенными колесными дисками. Что касается задних фонарей, то они тоже выполнены из светодиодов. В продажу новинка SAIC Whale поступит с 1,5 и 2,0-литровыми моторами на 173 и 231 л.с. мощности соответственно.



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