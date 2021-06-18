Подбор Форекс брокера — актуальный рейтинг и советы новичкам
 

Подбор Форекс брокера — актуальный рейтинг и советы новичкам

18.06.2021, 12:27, Детали
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Начало торговли на рынке Форекс сопряжено не с подготовкой идей или каких-либо торговых секретов, а с выбором оптимального брокера, который станет основой для заработка и ведения соответствующей деятельности. Ранее выбирать площадку для торгов приходилось своими силами, анализируя большое количество информации и данных. Сегодня есть МОФТ (Международное объединение Форекс трейдеров), где за считанные секунды удастся найти проверенную компанию.

Кроме актуального списка есть конкретная информация по каждой площадке. Форекс компании подробно анализируются и если зайти в карточку каждого брокера, можно найти немалое количество интересной информации. Размещены только актуальные данные, а итоговая оценка формируется исходя из более чем 100 параметров.

Международное объединение Форекс трейдеров

Параметры отбора брокера

Ранее каждый выбирал по своим предпочтениям и пожеланиям, но сегодня есть сухая статистика и данные. Рынок Форекс не прощает ошибок, к тому же стоит обезопасить себя с начала торгов, не переживая что в ответственный момент не удастся поставить ордер или закрыть сделку.

Лучших брокеров Форекс следует анализировать по ряду следующих параметров:

1. Лицензия. Государственные и международные регуляторы — это не просто документ, а соблюдение соответствующих правил. Лицензии выдаются исключительно надежным компаниям Форекс, подтвердившим свой капитал и высокую репутацию;
2. Продолжительность работы. Некоторые фирмы работают более 20-и лет на рынке Форекс. Это главный аргумент в их пользу, ведь за это время сформирована полая картина их деятельности;
3. Юрисдикция. Условия работа регламентированы законодательством той страны, где фирма зарегистрирована. Многие Форекс брокеры зарегистрированы в оффшорной зоне, что не является большим плюсом для них;
4. Условия торговли. Адаптация условий под требования клиентов — признак качества. Некоторые брокеры Форекс минимизируют спреды, другие стараются расширить набор торговых инструментов, а третьи предлагают бонусы;
5. Качество работы поддержки. Некоторые вопросы необходимо выяснить уже и сейчас. Чем быстрее операторы ответят на запрос, тем лучше.

Отзывы — основа того, чтобы создать рейтинг Форекс брокеров и итоговую оценку каждой компании. Следует научиться различать заказные отзывы и настоящие, пользуясь проверенными площадками или так называемыми отзовиками.

МОФТ — идеальный партнер трейдера

К площадке traders-union.ru можно обратиться в любую секунду. Тут публикуется только самая актуальная и последняя информация. Рейтинг не считается устоявшейся единицей, ведь даже минимальные изменения в репутации брокера могут откинуть его на несколько позиций ниже.

Учитывается около ста критериев, каждый из которых загружается в специальную программу с проработанным алгоритмом. По итогу выдается оценка компании, которую и берут за основу. Выбранная из топовых позиций площадка для торговли на Forex в любом случае станет надежным источником эффективных инструментов для работы.



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