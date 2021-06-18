Меган Маркл прокомментировала события сложного 2020 года

Недавно благотворительный фонд, которым занимается Меган Маркл, опубликовал ее официальное обращение. Супруга принца Гарри прокомментировала события, которые произошли в 2020 году.

Этот период ознаменовался для герцогини Сассекской переездом в США из Великобритании, скандальным интервью телеведущей Опре Уинфри, смертью дедушки принца Гарри и рождением дочери Лилибет Дианы. Меган Маркл выразила благодарность всем, кто поддержал некоммерческую организацию во время пандемии. Кроме этого, она похвалила волонтеров, оказывающих помощь как людям, так и животным в это непростое время.

По словам Меган Маркл, когда она размышляет о событиях прошедшего года, то понимает важность связей с сообществом. Герцогиня Сассекская заявила, что «их заставили расстаться, но нашлись способы, чтобы поддержать друг друга и сблизиться в кризис». Поклонники предположили, что жена принца Гарри имела в виду разрыв с королевской семьей. При этом, в прошлом году она много времени проводила со своей матерью Дорией Рэгланд. С остальными родственниками Меган Маркл решила оборвать все связи. Сейчас герцоги Сассекские наслаждаются временем с новорожденной дочерью. Они с супругом официально оформили декретный отпуск.